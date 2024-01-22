Batı Balkanlar Liderleri AB'nin Büyüme Planı'nı Görüşmek İçin Bir Araya Geldi

Batı Balkanlar bölgesi liderleri, AB Komisyonunun onayladığı Batı Balkanlar Büyüme Planı'nı görüşmek üzere Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bir araya geldi.

Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Gert Jan Koopman ve ABD'nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien katıldı.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ise toplantıya videokonferans yöntemiyle iştirak etti.

Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski, toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, bunun, son derece önemli bir toplantı olduğunu belirtti.

Kovaçevski, "Batı Balkanlar Büyüme Planı hakkında görüşmeyi amaçlıyoruz. Bu plan, devletler arasındaki bölgesel işbirliğinin artırılması ve aynı zamanda ortak Avrupa piyasasına dahil edilmesi açısından AB'nin gerçek anlamda somut bir eylemini temsil ediyor." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç de şirketler ve işletmelere sunulabilecek her yardımın önemli olduğunu kaydetti.

Vuçiç, "Bugünkü toplantımızın ve dün gece gerçekleştirdiğimiz toplantının, tüm bölgenin ilerlemesi ve kalkınması için önemli olduğuna inanıyorum. AB ve ABD yetkilileriyle, Büyüme Planı hakkında konuştum. Bugün de görüşmelere devam edeceğiz." diye konuştu.

Arnavutluk Başbakanı Rama, bahsi geçen Plan kapsamında, Avrupa piyasasına erişim sağlanmasının öngörüldüğünü ve bunun daha önce sadece AB üyeleri için mümkün olduğunu söyledi.

Rama, "Bunun gerçekten çok önemli bir toplantı olduğunu ifade etmeliyim. Çünkü AB temsilcileri ve ABD yönetimiyle birlikte AB'ye yakınlaşmak için atmamız gereken büyük bir adımla ilgili düşüncelerimizi tek bir yerde toplamak için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Kosova Başbakanı Kurti, ülkesinin bu toplantıda reform listesini sunacağını ve bu listenin merkezinde, kamu yönetimindeki reformların olduğunu vurguladı.

Kurti, "AB değerleri ülkelerimizde reformlara dönüşmeli. AB'nin desteği ise finansal anlamda da olmalı. Büyüme Planı, bölgemiz için 6 milyar avro anlamına geliyor. Alınan fon miktarı, yaptığımız iyi işe ve gösterdiğimiz başarılı performansa bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Karadağ Başbakanı Spajic, Büyüme Planı'nın şirketler için güçlü bir sinyal anlamına geldiğinin altını çizdi.

Spajic, şöyle devam etti:

"Karadağ ve diğerleri, bu konseptin bir parçası olmaktan memnun. AB'nin Büyüme Planı, bizler için harika bir fırsat niteliği taşıyor. Başlamak için sabırsızlanıyoruz ve bu yıldan itibaren buna sahip olmanın mümkün olduğunu duyduk. Bunun sadece Batı Balkan ülkeleri için değil, Batı Balkanlar'da yatırım yapmak isteyen işletmeler için de çok önemli bir sinyal olduğunu düşünüyorum."

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Koopman, bu konseptin uygulanması durumunda, bölge ülkelerinin ekonomisini ikiye katlama potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Koopman, "Bölgenin bu konsepti nasıl benimsediğini, bu büyümeyi başlatmaya yardımcı olacak reformlar üzerinde yoğun bir şekilde nasıl çalıştığını ve bölgenin halihazırda birbirleriyle oldukça aktif bir şekilde etkileşime geçtiğini görmek çok cesaret verici. Liderler bugün, ortak bölgesel piyasa ve bölgenin kademeli olarak tek pazarımıza entegrasyonunu tartışacak." dedi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı O'Brien, Büyüme Planı kazanımlarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

O'Brien, "AB'nin Büyüme Planı, daha önce gördüğümüz hiçbir plana benzemiyor. Planda, reform yapmanız gerektiği ve daha sonra değerlendirileceğiniz yazmıyor. Plan şunu söylüyor; eğer belli reformlar yaparsanız, firmalarınız ve insanlarınız AB'nin 4 temel serbestisine çok hızlı bir şekilde kavuşacaktır." diye konuştu.