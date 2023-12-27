YTB, Üsküp'te Türkiye Mezunları Buluşması düzenledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkiye Mezunları Buluşması gerçekleştirildi.

Etkinliğe, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Türkiye mezunları ile davetliler katıldı.

Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 180'e varan ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Türkiye'deki burslu öğrencilerin sayısının 300 bini aştığını vurgulayan Erdoğan, bunların 16 bininin YTB burslusu olduğunu belirtti.

Batı'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı ile İsrail'in Gazze'ye saldırısına yönelik farklı tutumlarını eleştiren Erdoğan, işgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarının yerle bir edildiğini vurgulayarak ABD'nin Afganistan ve Irak'ta bile kullanmadığı çaptaki bombaları, hatta güdümsüz bombaları pervasızca kullanan İsrail'in iş adamlarına da yasak gelip gelmeyeceğini sordu.

Erdoğan, Batı'nın bütün değer paradigmalarını ayaklar altına aldığını, çöktüğünü gördüklerini kaydetti.

Türkiye'nin ise karşılık beklemeden yardımlar yaptığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukların yaşadığı coğrafyalarda değil, onun dışındaki coğrafyalarda da yaptığımız, TİKA aracılığıyla birçok insani yardımlar, kurumlar, yetimhaneler, iktisadi kalkınma projeleri, bunların bir karşılığı yok. Türkiye bir karşılık bekleyerek yapmıyor ve Batı'dan ayrıştığı yer de bu."

Türkiye Mezunlarının gerek Kuzey Makedonya'da gerek bölgede çok iyi yerlere gelmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin bu maliyette dünyanın en iyi eğitimini veren ülke olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Eğitim dünyanın hiçbir yerinde kolay değil, hiçbir yerinde öğrenciye bir eli yağda bir eli balda üniversite hayatı diye bir şey söz konusu değil. Ama Türkiye mükemmel mutfağı, yemekleri, misafirperverliği, müthiş manzaraları, kültürel zenginliği bütün bunlarla beraber verdiği eğitim kalitesiyle gerçekten bir öğrenci için herhalde dünyada cennete en yakın ülke olsa gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Eren de 2010 yılında kurulan YTB'nin, Türkiye'nin son 20 yılda dış politikasındaki paradigma değişiminin aslında bir nevi "çıktı kurumlarından" bir tanesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde klasik diplomatik araçların yanı sıra eğitim ve kültürel diplomasi, sosyal kalkınma yardımları gibi çok farklı alanlarda tarihi kültürel mirasının gerektiği bir biçimde yeniden atılıma geçtiğini ifade eden Eren, son dönemlerde Türkiye'de kurulan YTB, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların Türkiye'nin gönül coğrafyasına uzanan elleri olduğunu söyledi.

Gönül coğrafyasının Türkiye'ye has bir tabir olduğunu vurgulayan Eren, "Dünyanın neresine gidersek gidelim Türkiye'ye müzahir, kendi devletinden bağımsız Türkiye'yi takip eden topluluklar olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye'nin en büyük kazancı hem de en büyük sorumluluğu." diye konuştu.

Kuzey Makedonya'nın Türkiye Bursları programında ayrı bir önemi olduğunu kaydeden Eren, son yıllarda sayıların düştüğünü, bu kapsamda tanıtım programları yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Dünyada 35 mezun dernekleri bulunduğunu aktaran Eren, "Bu mezun dernekleri bu buluşmaları organize ediyor. 130'dan fazla mezun buluşması yaptık son 4 sene içerisinde." dedi.

Büyükelçi Sekizkök de geçen hafta şehadete eren askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Köklü tarihi ve beşeri bağların bulunduğu Kuzey Makedonya'da ve diğer Balkan ülkelerinde gençlerin iyi bir eğitim alarak hayata hazırlanmalarını teşvik etmenin Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Sekizkök, "Ülkemizin eğitim alanında sahip olduğu birim ve tecrübenin Kuzey Makedonya'ya aktarılmasının ne kadar değerli olduğunu burada görev yaptığım süre zarfında bizzat gözlemlemekten büyük gurur duydum. Bunu yaparken, bağımsızlığından itibaren yanında durduğumuz Kuzey Makedonya'yı oluşturan bütün toplumları kucaklayıcı ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsedik." ifadelerini kullandı.

Türkiye mezunu Ekrem Destanov, Velika İvkovska ve Metin İzeti'nin de konuşma yaptığı program kapsamında YTB'nin tanıtım filmi gösterildi, hediye takdimi yapıldı.