TÜRKSOY Erciyes Büyük Slalom Kupası Kayseri'de Başlıyor

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyinin "Gençlik Programları" kapsamında organize edilen TÜRKSOY Erciyes Büyük Slalom Kupası, yarın Kayseri'de başlayacak.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te düzenlenecek kupada, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya'dan 60 sporcu, 14 ve 16 yaş altı kategorilerinde mücadele edecek.

Erciyes'te bir otelde düzenlenen kupanın tanıtım töreninde konuşan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde geçen yıl yapılan Daimi Konsey Toplantısı'nda gençlikle ilgili vizyon programını konseye kabul ettirdiklerini söyledi.

Kabul edilen programda konseye üye ve gözlemci ülkelerin gençlerinin yararlanabileceği kış ve yaz dönemlerindeki gençlik kamplarının da yer aldığını belirten Yusuf, "Alınan kararın ilk uygulamasını Kayseri'de görüyoruz. Burada Türk dünyasının genç kayakçılarını buluşacak. Gençler hem Kayseri ve Türkiye'yi tanırken hem de birbirlerini tanıma imkanı bulacak." dedi.

TÜRKSOY'un Türk gençlerini bir araya getirmeyi hedeflediğini anlatan Yusuf, "Sizin burada olmanız bizim için çok kıymetli. Birbirimizi tanımamıza ihtiyacımız var. Hepimiz çok büyük medeniyetten geliyoruz. Çok güçlü bir tarihimiz var. Birbirimizi tanımak için bir küçük temas yeterli. Bu gençlerin spor müsabakası ya da başka yollarla kuracakları münasebet, gelecek için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da Erciyes'te bugüne kadar çok sayıda uluslararası organizasyon yapıldığını ve dünyanın dört bir tarafından yüzlerce sporcunun kente geldiğini söyledi.

Türk dünyasından sporculara ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Cıngı, bu birlikteliğin devam etmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Türk dünyasından kardeşlerimizin buraya gelmesi, bizimle aynı havayı soluması çok kıymetli. Gençlere iyi yarışlar, iyi eğlenceler diliyorum." ifadelerini kullandı.