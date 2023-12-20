Kuzey Makedonya Büyükelçisi Eskişehir Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve Büyükelçi Ekonomi Danışmanı Suzana Tuneva, Eskişehir Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette Türkiye-Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ticari ve yatırım ilişkileri ele alındı.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve Büyükelçi Ekonomi Danışmanı Suzana Tuneva Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti.

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Meclis Başkanı Süha Özbay ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya Fahri Konsolosu Harun Karacan ile ESO'da bir araya gelen Büyükelçi Jovan Manasijevski ve Büyükelçi Ekonomi Danışmanı Suzana Tuneva ile gerçekleşen görüşmede Türkiye-Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ticari ve yatırım ilişkileri ele alındı. Ziyarette konuşan Büyükelçi Manasijevski, "Burada bulunmaktan dolayı çok memnunum. Eskişehirli sanayiciler ile daha çok iş yapmak istiyoruz ve geliştireceğimiz iş birlikleri ile karşılıklı iş hacmimizi daha da artıracağımıza inanıyoruz" dedi.

"Güçlü iş birlikleri oluşturmak için çalışıyoruz"

Görüşmede konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise Eskişehir ve ESO Üyesi sanayicilerin üretim kabiliyeti hakkında bilgi vererek, potansiyel iş birlikleri alanında yapılabilecekler konusunda değerlendirmelerde bulundu. ESO Başkanı Kesikbaş, "Eskişehir'in ihracatını artırmak, güçlü iş birlikleri oluşturmak için çalışıyoruz. Karşılıklı ticaretimizi artıracağımız projeler içerisinde yer almaktan son derece memnuniyet duyarız" diye konuştu.

"Makedonya iş insanlarını Eskişehir'de görmek isteriz"

Eskişehir'in sanayi ve ticaret alanları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya Fahri Konsolosu Harun Karacan, yaptığı değerlendirmede, iki ülkenin iş birliğini güçlendirerek sektörel bazda çalışmalar yapabileceğini belirtti. Karacan, "Karşılıklı ziyaretleri daha anlamlı hale getirerek yeni iş fırsatları oluşturabiliriz. Bu anlamda sizleri ve Makedonya iş insanlarını Eskişehir'de görmek isteriz" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrası Büyükelçi ve beraberindeki heyet Eskişehir Sanayi Odası firmalarını ziyaret etti. - ESKİŞEHİR