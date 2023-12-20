Kuzey Makedonya'da, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle program yapıldı

Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU), ülkedeki Türkler tarafından kutlanan 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle bir program düzenlendi.

IBU'nun başkent Üsküp'teki kampüsünde "Çocukların Türkçesi" Türkçe Eğitim Bayramı ve Cübbe Giyme Töreni'ne, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök'ün yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Şentop, programda, Kuzey Makedonya'nın aile büyüklerinin geldiği topraklar olduğunu hatırlatarak, bu topraklara daha özel ve şahsi bir bağının bulunduğunu söyledi.

Türkçe Eğitim Bayramı'nın ülkede 2007 yılında kabul edildiğini anımsatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"21 Aralık 1944, Sultan Murat Camisi'nin bahçesinde Yücelcilerin öncülüğünde Türkçe eğitimin başladığı tarih. O tarih bir milli bayram olarak kutlanıyor. Bu açıdan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin farklı etnik kökenden, farklı dilden, farklı inançtan insanların bir arada, barış içerisinde yaşadığı bir ortam tesis etmesi hasebiyle gerek Balkanlar'da gerek Avrupa'da gerek dünyanın tamamına örnek teşkil eden bir ülke olduğunu da düşünüyorum. Bu ortamın muhafaza edilmesi çok önemli, çok kıymetli."

Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'yı ilk kuruluş gününden itibaren desteklediğini anlatan Şentop, "O zamanki anayasal adıyla, Makedonya Cumhuriyeti olarak tanıyan ilk ülke ve daha sonra da Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin gelişmesine, uluslararası kurumlarda üyeliğine, bilhassa Avrupa-Atlantik kurumlarındaki üyeliklerine canı gönülden ve kuvvetle destek veren bir ülke Türkiye." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Şentop, bunun gerek Avrupa'ya gerekse daha yakın coğrafya olarak Türkiye de dahil olmak üzere komşu ülkelere birçok maliyetinin olduğunu kaydetti.

7 Ekim'den itibaren başlayan İsrail'in Filistin'de, Gazze'deki kardeşlerine yönelik vahşice, bir soykırım mahiyetindeki saldırılarını da bütün dünyanın takip ettiğini vurgulayan Şentop, "Yeni bir konu değil. Yaklaşık 80 yıldan fazla bir zamandır İsrail bu bölgede bir savaş, tabiri caizse terör devleti teşkil etmeye çalışmaktadır." dedi.

IBU'ya da değinen Şentop, üniversitenin 17 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu üniversitenin varlığı da iki ülke arasındaki çok güzel ilişkilerin bir nişanesi olarak ortaya çıktı. Burada, bu 17 yıllık zaman zarfında çok önemli gelişmeler yaşandı. Bugün, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Kuzey Makedonya'nın en iyi üniversitelerinden birisi. Bu yeterli değil, bunu her zaman söylüyoruz, sadece Kuzey Makedonya'nın değil Balkanlar'ın hatta Doğu Avrupa'nın en iyi üniversitesi olacak bu üniversite, hedefimiz, idealimiz budur."

"Uluslararası Balkan Üniversitesinin en büyük yatırımı bölge insanınadır"

IBU Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil de bu özel günde geçmişe saygı gösterirken, geleceğe umutla bakmanın mutluluğunu paylaşmak, Türkçe'nin kültürel zenginliği ve birleştirici gücüyle bu anlamlı bayramı coşkuyla kutlamak için bir araya geldiklerini kaydederek, "Uluslararası Balkan Üniversitesinin en büyük yatırımı bölge insanınadır. Çalışkan ve başarılı bireyler yetiştirerek bölgenin akademik camiasına katkı sunan üniversitemiz bu yönüyle her zaman gurur vesilesi olmuştur." diye konuştu.

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ise Kuzey Makedonya'da barış içinde yaşayan topluluklar olarak her bir topluluğun kendi özel kültürel günlerini kutladıklarını, bunun çok güzel bir şey olduğuna dikkati çekti.

Dünyanın farklı yerlerindeki halkların böyle bir şansa bazen sahip olamadığına işaret eden Sunar, "Biz burada barış içinde nitelikli bir üniversitenin imkanlarını yaşarken, bugün Gazze'nin sokaklarında çocuklar, gençler, halklar, insanlar en temel yaşam haklarından yoksun bir şekilde yaşam mücadelesi veriyorlar. Buradaki tecrübenin, buradaki birbirine saygı ve birlikte yaşama tecrübesinin dünyanın başka yerlerine de örneklik teşkil etmesini temenni ediyoruz." dedi.

Sunar, Balkanlar'ın kalbi olarak nitelendirdiği Üsküp'te bir Türk üniversitesinin varlığının gurur verici olduğunu vurguladı.

Program kapsamında öğrenciler performans sergiledi, üniversiteye yakın dönemde atanan Rektör Sunar'ın yanı sıra üniversite bünyesinde akademik ilerleme kaydeden öğretim görevlilerinin cübbe giyme töreni yapıldı, hediyeler takdim edildi.