Üye Girişi
Haberler

TİKA ve MATÜSİTEB, Üsküp'te iftar programı düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iftar programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Uğur Tanyeli, MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim, milletvekilleri, siyasi parti genel başkanları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhabbet ve selamlarını iletti.

Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında dostane ilişkiler olduğuna işaret eden Ulusoy, "Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının ötesinde olsa da gönül coğrafyamızın kalbinde yer alan Kuzey Makedonya Türkleri, Vardar'ın iki yakasını kavuşturan taş köprü misali iki ülkeyi birbirine bağlamaya devam etmektedir. Sadece Kuzey Makedonya'da değil, tüm Balkanlar'da her daim istikrar ve denge unsuru olan Türkler, bu topraklarda asırlarca Makedonlar, Arnavutlar, Sırplar, Boşnaklar, Romanlar ve diğer topluluklarla barış içinde yaşamaktadır. Kuzey Makedonya bu bakımdan sadece Balkanlar'a değil dünyaya da örnek teşkil etmektedir. Bugün Kuzey Makedonya'da halen aynı hoşgörü, birlikte yaşama iradesi ve kültürel zenginliği koruma arzusunu memnuniyetle görüyoruz." diye konuştu.

Ana dilin korunması ve özgürce kullanılmasının önemini vurgulayan Ulusoy, Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitimin anayasal bir hak olduğunu belirterek, özellikle ilk ve orta dereceli okullarda ana dilde eğitim hakkının Türk toplumu için kıymetine dikkati çekti.

Uğur Tanyeli ise TİKA olarak ramazan boyunca 61 ülkede 63 ofis aracılığıyla dünyanın dört bir yanına Türkiye'nin yardım elini ulaştırdıklarını, binlerce dost, soydaş ve kardeşleriyle ramazanın bereketini paylaştıklarını ifade etti.

Kuzey Makedonya ile uzun yıllardır projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Tanyeli, "Eğitimden sağlığa, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinden kırsal kalkınmaya, idari ve sivil altyapının geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede proje ve faaliyetlerimiz, ülkemizle dost ve kardeş ülkeler arasındaki bağları kuvvetlendirmektedir." dedi.

Tanyeli, TİKA'nın 2005 yılından beri faaliyet gösterdiği Kuzey Makedonya'da bugüne kadar 1200 projeyi hayata geçirdiğini ve binlerce insana ulaştığını anlattı.

Tahsin İbrahim de 2003 yılında kurulan MATÜSİTEB'in, 52 üye dernekle "Halka hizmet, Hakk'a hizmet" ilkesiyle ülke genelinde Türklerin eğitimini, kültürünü ve sanat alanındaki hacmini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için faaliyet gösteren bir üst çatı teşkilatı olduğunu söyledi.

Ülkedeki Türk toplumunun ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktaran İbrahim, "Milli değerlerimiz bizim kimliğimizin temel taşlarıdır. Ana vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik, adalet, kardeşlik, hoşgörü, hakkaniyet ve insan hakları gibi değerler bizim varlık nedenimiz olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Makedonya Üsküp Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Öner Tellioğlu kimdir? İYİ Parti Sivas Gemerek Belediye Başkan adayı Öner Tellioğlu kimdir? Öner Tellioğlu kimdir? İYİ Parti Sivas Divriği Belediye Başkan adayı Öner Tellioğlu kimdir? Ahmet Yüksel Keçeli kimdir? İYİ Parti Sivas Şarkışla Belediye Başkan adayı Ahmet Yüksel Keçeli kimdir? Erhan Şimşek kimdir? İYİ Parti Sivas Suşehri Belediye Başkan adayı Erhan Şimşek kimdir? Bora Karakullukçu kimdir? İYİ Parti Sivas Koyulhisar Belediye Başkan adayı Bora Karakullukçu kimdir? Ercan Uzmay kimdir? İYİ Parti Sivas Gürün Belediye Başkan adayı Ercan Uzmay kimdir? Orhan Yıldırım kimdir? İYİ Parti Sinop Saraydüzü Belediye Başkan adayı Orhan Yıldırım kimdir? Yavuz Yiğit kimdir? İYİ Parti Sinop Gerze Belediye Başkan adayı Yavuz Yiğit kimdir? Adem Işık kimdir? İYİ Parti Sinop Boyabat Belediye Başkan adayı Adem Işık kimdir? Bülent Akyol kimdir? İYİ Parti Sinop Ayancık Belediye Başkan adayı Bülent Akyol kimdir? 27 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 27 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Ramazan Kurtak kimdir? İYİ Parti Siirt Şirvan Belediye Başkan adayı Ramazan Kurtak kimdir? 27 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title