Eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Trakya Üniversitesinde Uluslararası Öğrencilerle Buluştu

Eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Trakya Üniversitesinde (TÜ) öğrenim gören uluslararası öğrencilerle bir araya geldi. Ivanov, uluslararası öğrencilerle sohbet ederek, kendisi tarafından kurulan 'Genç Liderler Okulu' hakkında bilgiler verdi.

Eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Trakya Üniversitesinde (TÜ) öğrenim gören uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte kendisine "fahri doktora" unvanı verilen Ivanov, buradaki programın ardından uluslararası öğrencilerle sohbet etti.

Kendisi tarafından kurulan "Genç Liderler Okulu" hakkında bilgiler veren Ivanov, dünyanın farklı ülkelerinden pek çok katılımcının okulda eğitim aldığını belirtti.

Okulun faaliyetleri kapsamında çeşitli ülkelerde seminerler verdiğini ve Balkanlarla ilgili hakikatleri anlattığını aktaran Ivanov, şunları kaydetti:

"Zira biz tarihte daha çok aşağılanmışız ya da kendimizi küçük görmüşüz. Bu nedenle özellikle gençler özgüvenlerini yüksek tutmalı ve hakikati söyleme konusunda kendilerini cesaretlendirmelidirler ya da kendileriyle ilgili hakikati söyleme konusunda cesur olmalıdırlar. Filozof olanlar bilirler felsefede gerçek yoktur, 'gerçeğe inanmak' olgusu vardır. Çünkü gerçek değişebiliyor ama inanç sabit kalıyor. Dolayısıyla başkalarının bizimle ilgili oluşturduğu, meydana getirdiği inançlar da kalıcı oluyor. Bu yüzden biz, kendimizle ilgili gerçekleri tüm dünyaya kendimiz anlatmalıyız."

Programa, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Prof. Dr. Metin Aydoğdu ve öğrenciler katıldı.