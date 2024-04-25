Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçlarına göre Gordana Siljanovska Davkova ve Stevo Pendarovski 2. tura kaldı. Genel seçimlerle aynı gün düzenlenecek 2. tur seçimi 8 Mayıs'ta yapılacak.

Kuzey Makedonya'da ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere dün gerçekleştirilen seçimin ilk sonuçları belli oldu. Kuzey Makedonya Devlet Seçim Komisyonu (DSK) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana 7'inci kez düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 99,03'ünün sayıldığı ve 2. tura ana muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğünde kurulan "Senin Makedonyan" koalisyonu adayı Gordana Siljanovska Davkova ile mevcut cumhurbaşkanı ve iktidardaki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğünde kurulan "Avrupa Geleceği İçin" koalisyonu adayı Stevo Pendarovski'nin kaldığı belirtildi. Davkova ve Pendarovski, 8 Mayıs'ta genel seçimlerle aynı gün düzenlenecek 2. Tur seçiminde ülkenin cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.

Seçim sonuçlarının ardından iktidardaki SDSM'den yapılan açıklamada, "SDSM'yi cezalandıran vatandaşların mesajını aldık" ifadeleri kullanıldı. Muhalefetteki VMRO-DPMNE ise, birlik ve beraberlik mesajları verdiği açıklamasında, mevcut iktidarın 8 Mayıs'ta değiştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Davkova, oyların yüzde 40,8'ini alarak Pendarovski'yi geride bıraktı

DSK tarafından oy dağılımına ilişkin yapılan açıklamada, Pendarovski'nin 180 bin 306 (19,93), Davkova'nın ise 362 bin 682 (yüzde 40,8) oy aldığı aktarıldı. Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) öncülüğündeki "Avrupa Cephesi İttifakı" adayı ve mevcut Dışişleri Bakanı Bujar Osmani'nin 120 bin 903 (yüzde 13,36) oy aldığı aktarılan açıklamaya göre, Arnavut muhalefet koalisyonu VLEN'in (Değer) adayı Arben Taravari 83 bin 356 oy (yüzde 9,21), Levica (SOL) adayı Biljana Vankovska 41 bin 172 oy (yüzde 4,55), ZNAM Partisi Genel Başkanı Maksim Dimitrievski 83 bin 787 oy (yüzde 9,26) ve Makedonya için Sivil Seçenek (GROM) adayı Stevço Yakimovski ise 8 bin 103 (yüzde 0,90) oy aldı.

Katılım oranı yüzde 49,95

DSK verilerine göre, toplam 1 milyon 814 bin 317 kayıtlı seçmenden 904 bin 892 seçmenin oy kullandığı seçimlerde, katılım oranı yüzde 49,95 olarak kaydedildi. Seçimlerin ilk turunda 24 bin 549 oy geçersiz sayıldı.

Ülkede 2019 yılında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçime katılım oranı ise yüzde 41,67 olarak kaydedilmişti. - ÜSKÜP