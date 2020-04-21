Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 23 Nisan için kısa film çekildi Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında eğitim öğretimin uzaktan devam etmesi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin yapılamayacak olması nedeniyle "Balon-100" isimli kısa film çekildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında eğitim öğretimin uzaktan devam etmesi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin yapılamayacak olması nedeniyle "Balon-100" isimli kısa film çekildi.

Sinemaya gönül veren genç sinemacı Furkan Karabay, Domaniç Kaymakamlığının destekleriyle çektiği kısa film için ilçedeki öğrencilerin uçurması için 100 balon aldı.

Kamerayla kaydedilen öğrenciler aldıkları balonları evlerinin balkonlarından aynı anda gökyüzüne bıraktı. O anlar drone ile havadan da görüntülendi.

Ayrıca ilçedeki sağlık çalışanları, polisler ve esnaflarda kısa filmde oynadı.

Karabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadele sürecinde genç bir sinemacı olarak elini taşın altına koymak istediğini söyledi.

Sosyal medyada bir öğretmenin paylaşımından etkilenerek çekimlere başladığını belirten Karabay, "Öğretmenin neler yapabiliriz sorusuna, bir öğrenci buluşamadıkları için pencereden balon uçurmayı teklif etmesi üzerine ben de bu hayali küçük ve güzel ilçemiz Domaniç'te gerçekleştirmek istedim. Ekip arkadaşlarım ile güzel bir projeye imza attığımı düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA