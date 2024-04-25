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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil çarpıştı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Harmancık Karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Durgut (75) idaresindeki 16 BKZ 38 plakalı otomobile, Harmancık istikametine gittiği sırada yine aynı istikamete giden Ahmet T. idaresindeki 01 NH 890 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, sürücü Ali Durgut ile aynı araçta bulunan Feride D. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Ali Durgut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tavşanlı Kütahya trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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