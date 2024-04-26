Kütahya Şaphane'de Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam ve Birlik Başkanı Kaymakam İsmail Karakoç başkanlığında yapılan toplantı Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını Kaymakam İsmail Karakoç'un yaptığı toplantı, meclis başkanlık divanı, encümen üyesi seçimi, 2023 yılı faaliyet raporunun okunması ve 2023 yılı bütçe kesin hesabının görüşülmesi ile devam etti.

Toplantı köy muhtarlarının dilek ve temennilerini dile getirmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA