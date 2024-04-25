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Kütahya'da Ruhsatlı Silahları Çalıp Satarak Kazanç Elde Eden 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kütahya'da ruhsatlı silahlarını çalınmış gibi gösterip satarak kazanç elde ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yasal yollardan aldıkları bulundurma ruhsatlı silahlarını kaçak yollardan sattıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 tabanca, 5 tüfek ve bu silahlara ait mermi ve şarjörler ele geçirdi. Gözaltına alınan 6 zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor. Zanlıların bulundurma ruhsatı ile yasal yollardan satın aldıkları silahları, çalınmış gibi gösterip yasa dışı yollardan satarak kazanç elde ettikleri belirlendi.

Kütahya'da ruhsatlı silahlarını çalınmış gibi gösterip satarak kazanç elde ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yasal yollardan aldıkları bulundurma ruhsatlı silahlarını kaçak yollardan sattıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 tabanca, 5 tüfek ve bu silahlara ait mermi ve şarjörler ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlıların bulundurma ruhsatı ile yasal yollardan satın aldıkları silahları, çalınmış gibi gösterip yasa dışı yollardan satarak kazanç elde ettikleri belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Kütahya Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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