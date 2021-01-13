Koronavirüse yakalanan Songül Öden, hastaneye kaldırıldı

5 gün önce koronavirüsü yakalandığı ortaya çıkan başarılı oyuncu Songül Öden'in durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Şikayetleri artan oyuncunun tedavisine bir süre hastanede devam edilecek.

Bir süredir ekranlarda olmayan tiyatro ve sinema oyuncusu Songül Öden'in geçtiğimiz günlerde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavisine evde devam edilen oyuncunun durumu ağırlaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, test sonucunu öğrendikten sonra evine kapanan Songül Öden, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki oyuncunun artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği öğrenildi.

Bir süredir evinde olan Songül Öden geçtiğimiz temmuz ayında 4 yıldır birlikte olduğu Arman bıçakçı ile sade bir nikahla evlenmişti.