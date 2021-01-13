Koronavirüse yakalanan Songül Öden, hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Koronavirüse yakalanan Songül Öden, hastaneye kaldırıldı

13.01.2021 10:52 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:42

5 gün önce koronavirüsü yakalandığı ortaya çıkan başarılı oyuncu Songül Öden'in durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Şikayetleri artan oyuncunun tedavisine bir süre hastanede devam edilecek.

Bir süredir ekranlarda olmayan tiyatro ve sinema oyuncusu Songül Öden'in geçtiğimiz günlerde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavisine evde devam edilen oyuncunun durumu ağırlaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, test sonucunu öğrendikten sonra evine kapanan Songül Öden, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki oyuncunun artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği öğrenildi.

Bir süredir evinde olan Songül Öden geçtiğimiz temmuz ayında 4 yıldır birlikte olduğu Arman bıçakçı ile sade bir nikahla evlenmişti.

Koronavirüse yakalanan Songül Öden, hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan Songül Öden, hastaneye kaldırıldı
Haber Yorumları (1)
SULUMAN41: allah kendisine acil şifalar versin .
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Mesut Özil Samet Aybaba Sergen Yalçın Emre Taşdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İzmir Ankara Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüse yakalanan Songül Öden, hastaneye kaldırıldı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 11:42:04. #1.15#
title