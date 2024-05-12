Afyonkarahisar Fatih İlkokulu'ndan Anneler Günü Kutlaması

Afyonkarahisar Fatih İlkokulu, sınıf öğretmeni Özcan Çalışkan yönetiminde Tiyatro Kulübü 4-A sınıfı öğrencileri Anneler Gününü kutladı.

Anneler Günü programının açılışı İstiklal Marşı ile başladı. Programda annelerle ilgili çeşitli slayt gösterimi, öğrencilerin okudukları şiirler, küçük dramalar, koro yer aldı. Özellikle slaytların sunumunda anneler gözyaşlarını tutamadılar. Tiyatro kulübü öğrencileri annelerine sürpriz yaparak annelerine birer adet karanfil hediye ettiler. Öğrenci anneleri de yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla böyle bir program hazırlayan öğretmenimiz Özcan Çalışkan'a teşekkür ettiler.

Program sonunda öğrenciler anneleri ile birlikte toplu fotoğraf çektirdiler. - AFYONKARAHİSAR