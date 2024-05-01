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Sakarya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

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Sakarya'da düzenlenen yürüyüşün ardından konser ve tiyatro gösterisi ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Sakarya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen yürüyüşün ardından konser ve tiyatro gösterisi ile kutlandı.

Tüm yurtta kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Sakarya'da da coşkuyla kutlandı. Sakarya Caddesi Salko Camii önünde toplaşan işçiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, Gar Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Vatandaşlar alana polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasından geçtikten sonra girdi. Oluşturulan miting alanında 1 Mayıs'a dair mesajlar verilirken, lise öğrencileri tarafından tiyatro gösterisi sunuldu. Miting, Eğitim-Sen'de görevli kişiler tarafından verilen konser ve halay çekilmesinin ardından son buldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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