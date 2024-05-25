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Tekirdağ'da Cumhuriyet'e Doğru adlı tiyatro oyunu sahnelendi

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Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında hazırlanan 'Cumhuriyet'e Doğru' adlı tiyatro oyunu Tekirdağ'da sahnelendi. Oyun, Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatmalarını canlandırdı.

Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu Tekirdağ'da sahnelendi.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatmalarının canlandırıldığı tiyatro oyunu, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturuldu.

Danışmanlığını Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş'ın, yapımcılığını Volkan Severcan'ın üstlendiği oyunun başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı paylaştı.

Oyunda 110 kişi rol aldı.

İzleyicilerin duygu dolu anlar yaşadığı oyunun sonunda yönetmen ve oyuncular, sanatseverler tarafından alkışlandı.

Oyunu, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: AA / Güncel

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