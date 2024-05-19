Avrupa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Avrupa'nın farklı ülkelerinde düzenlenen etkinliklerle Türk vatandaşları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

İtalya'nın başkenti Roma'da Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin organizasyonuyla Villa Ada parkında, günün anlam ve önemine atfen Türk öğrencilerin katılımıyla bir yürüyüş düzenlendi.

Roma'nın Luiss ve Sapienza gibi önde gelen üniversitelerinde okuyan gençler, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ve Roma Büyükelçiliği Büyükelçilik Müsteşarı Ayça Sarıtekin ile parkta yürüdü.

Büyükelçi Ulutaş, gençlerin bayramını kutlarken, etkinliğin son bölümünde gençlere simit ikram edildi.

Luiss Üniversitesinde ekonomi-işletme bölümü öğrencisi Nazım Ozan Şipal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer öğrenci arkadaşlarıyla 19 Mayıs'ı birlikte kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün burada olmak çok güzel açıkçası. Uzun zamandır evimizden uzaktayız birçoğumuz. O yüzden buradaki bu etkinlikle Türk yemeklerine tekrar kavuştuk diyebiliriz. Simidimizi yedik, çayımızı içtik. Uzun zamandır ulaşamadığım bir lüks bu. Güzel bir açık alandayız. Burada yemeğimizi yedik, bayramımızı kutladık. Şimdi üstüne insanlarla tanışıp muhabbet ediyoruz." diye konuştu.

Luiss Üniversitesinde politika-felsefe bölümü öğrencilerinden Aslımay Nil Öztürk de keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, "Bir süredir evimizden uzaktan olduğumuz için bugün bu kadar fazla Türk ile bir arada olmak da çok güzeldi açıkçası. Bayramımızın bizim için çok önemli bir yeri var, hepimizin kalbinde. O yüzden güzel bir gün geçiriyoruz." dedi.

Sapienza Üniversitesinde beşeri bilimler bölümünde okuyan Türk öğrenci Irmak Alanat da şunları kaydetti:

"Bugün burada 19 Mayıs'ı kutladık. Bir sürü öğrenci geldi. Yurt dışında olmamıza rağmen önemli bir bayramımızı kutluyoruz burada. Özellikle yemekler çok güzeldi. Simit getirdiler. Ben simidi çok özlemiştim. Ülkemizden uzak olunca da böyle şeyler çok güzel hissettiriyor. Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

Etkinliğin sonunda parkta Türk Bayrağı açılarak hatıra fotoğraf çektirildi.

19 Mayıs Malta'da da kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği tarafından Marsa semtinde bulunan Türk Şehitliği'nde bir tören düzenlendi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, şehitlikteki törene Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Şen, şehitlikteki anıta çelenk koyduktan sonra şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şen ve vatandaşlar daha sonra şehitlikteki kabirlere tek tek kırmızı karanfil koydu.

Yunanistan

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının, bir milletin bağımsızlık ve özgürlük ateşinin ilk kıvılcımı olduğunu söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Yunanistan'ın Selanik kentindeki Atatürk Evi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkonsolos Gedik, "Atamızın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması, bir milletin bağımsızlık ve özgürlük ateşinin ilk kıvılcımıdır. 19 Mayıs'ta atılan büyük adım, TBMM'nin kurulması ve ardından 1923'te Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmıştır." dedi.

Atatürk'ün çocuklara ve gençlere özel önem verdiğini belirten Gedik, onlara duyduğu güven ve sevgiyi, 23 Nisan'ı çocuklara, 19 Mayıs'ı ise gençlere armağan etmekle ifade ettiğini vurguladı.

Gedik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, törenimize katılan herkese saygılarımı sunuyorum."

Törene, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal da katıldı.

Tören, Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi ekibinin oynadığı harmandalıyla son buldu.

Kosova

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen gençlik koşusu kapsamında, katılımcılar Prizren'in merkezindeki Şadırvan Meydanı'ndan NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığının konuşlandığı Sultan Murat Kışlası'na koştu.

Daha sonra Sultan Murat Kışlası'nda başlayan gençlik festivaline, Kosova'nın çeşitli bölgelerinden çok sayıda çocuk ve genç katıldı.

Festivalde, Türk ve Kosova bayraklı uçurtmalar uçuruldu, çeşitli oyunlar oynanarak, şarkılar söylendi. Ayrıca çeşitli spor dallarında turnuvalar yapıldı.

Türk askerleri de 19 Mayıs'ı zeybek oynayarak kutladı.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor. Türkiye, KFOR'un komutasını ilk defa 10 Ekim 2023'te 1 yıllığına devralmıştı.

İngiltere

Londra'daki 19 Mayıs kutlamaları ise İngiltere'deki Türk dernek okullarında okuyan öğrencilerin geçit töreniyle başladı.

Kentin kuzeyindeki Lee Valey Atletizm Merkezinde yapılan kutlamaya Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC'nin Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin ile Türk okulu öğrencileri ve aileleri katıldı.

Öğrencilerin geçit töreninin ardından konuşan Ertaş, İngiltere'de tüm dini ve milli bayramların coşku, hürmet ve saygıyla kutlandığını belirtti.

Atatürk'ün Samsun'a çıktığı dönemde İstanbul'un işgal altında olduğunu ve zorlu bir mücadeleye giriştiğini kaydeden Ertaş, "(Atatürk) Büyük bir cesaretle ve kararlılıkla bu meşaleyi yaktı. Bir sene sonra Ankara'da meclisi kurdu ve hem siyasi hem de askeri dehasıyla kısa süre içinde 1923'e giden, Cumhuriyetimize giden süreci başlattı." dedi.

Ertaş, Atatürk'ün, Samsun'a çıktığında 38 yaşında olduğunu hatırlatarak, "38 yaşında böyle bir yolculuğa çıkan hem siyasi hem de askeri bir dehadan, bir liderden söz ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından geçit törenine katılan Türk okullarının öğrencileri dans, müzik ve tiyatro gösterileri sundu.