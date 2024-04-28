Berlin'deki Forum Spandau Derneği 10. yaşını kutladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de göçmen ailelerinin çocuklarına yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunan Forum Spandau Derneği 10. yaşını kutladı.

Spandau Belediye Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğine bağlı görev yapan öğretmenlerin dernekteki derslerine katılan öğrenciler, tiyatro ve müzik gösterileri sundu.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolos Yardımcısı Nağı Tayru, konuşmasında derneğin 10. kuruluş yılını kutladı.

Çeşitli kültürlerden insanların yaşadığı Berlin'in dünyaya açık olduğunu belirten Tayru, Forum Spandau Derneğinin kuruluşundan bu yana çalışanları ve projeleriyle kültürler arası anlayışı geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

"Eğitim, insanlarla toplum arasında köprü oluşturur"

Çeşitliliğin büyük zorlukları da beraberinde getirdiğine işaret eden Tayru, "Eğitim, bu nedenle çok önemlidir. Eğitim, insanlarla toplum arasında köprü oluşturur." dedi.

Tayru, Başkonsolosluk olarak çocukların bilgi ve sanatsal beceriler edinmelerine büyük önem verdiklerini, bu yüzden genç kuşaklara bilginin yanı sıra sanatsal beceriler de sağlayan dernekleri desteklediklerini vurguladı.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin Eyaleti Milletvekili Dr. Ersin Nas da 10 yıldan beri çeşitli faaliyet ve projelerle Berlin'de, özellikle de Spandau ilçesinde çok kültürlülüğü geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Bu çalışmalara destek veren başta Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğuna, öğretmenlere ve eğitim faaliyetlerine imkan sağlayan belediye yetkililerine teşekkür eden Nas, "Birlikte çeşitliği şekillendirelim" sloganıyla kurulan dernekte sadece Türk çocuklarına değil Alman ve diğer ülkelerden çocuklara da hizmet verdiklerini, toplumun gelişmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Etkinliğe Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Spandau Belediye Başkanı Frank Bewig ile çok sayıda kişi katıldı.