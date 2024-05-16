Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Engelliler Haftası Etkinlikleri Büyük İlgi Gördü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da düzenlenen Engelliler Haftası etkinliklerinde engelli bireylerin gösterileri büyük alkış aldı. Halk oyunları ve tiyatro gösterileriyle vatandaşlar büyülendi.

Çankırı'da ' Engelliler Haftası' dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde engelli bireyler, sergiledikleri gösterilerle vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Çankırı'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Fuar yolunda gerçekleştirilen yürüyüş ile başlayan etkinlik Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen çeşitli programlar ile devam etti. Özel bireyler, sergilediği halk oyunları ve tiyatro gösterileri ile vatandaşlardan büyük alkış aldı. Programın sonunda, engelli bireylere yönelik tutum ve davranışlar konusunda eğitim veren 17 kamu personeline ve kurumlardan eğitim alan birer personele belge takdim edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engelliler Haftası Çankırı Yerel Yaşam Güncel Haberler

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

 Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

 Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki 'Viski' itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title