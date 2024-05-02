İBB TİYATRO TAKVİMİ | Mayıs ayında hangi oyunlar sergilenecek? Biletler ne kadar? Mayıs ayı oyun takvimi!

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bir temel hak olarak Anayasanın güvence altına aldığı sanatın ve özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak halkın kültürel üretiminin, çağdaş eğitiminin sanat düzeyi ve bilincinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur. Sanat severler, Mayıs ayı tiyatro takvimini merak ediyor. Mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir tiyatrolarında hangi oyunların yer alacağı araştırılıyor. İBB TİYATRO TAKVİMİ | Mayıs ayında hangi oyunlar sergilenecek?

MAYIS AYI OYUN TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı tiyatro takvimi henüz yayınlanmadı.

İBB TİYATRO BİLETLERİ NE KADAR?

Bilet Türü: Yetişkin

Yetişkin Tam Bilet (İlk 7 sıra) 60 ₺

Yetişkin İndirimli Bilet (İlk 7 sıra) 45 ₺

Yetişkin Tam Bilet (8. sıra ve devamı) 50 ₺

Yetişkin İndirimli Bilet (8. sıra ve devamı) 35 ₺

Bilet Türü: Müzikal

Müzikal Tam Bilet (İlk 7 sıra) 75 ₺

Müzikal İndirimli Bilet (İlk 7 sıra) 60 ₺

Müzikal Tam Bilet (8. sıra ve devamı) 65 ₺

Müzikal İndirimli Bilet (8. sıra ve devamı) 50 ₺

Bilet Türü: Çocuk

Bilet Fiyatı 15 ₺