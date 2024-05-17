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Hacettepe Üniversitesi'nde tiyatro etkinliği düzenlendi

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Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında canlı model üzerinde kostüm ve karakter atölyesi düzenledi. Etkinlikte, Kutlu Anka'nın Gordion'u isimli tiyatro oyununun ana karakteri olan Midas'ın plastik makyajı öğrencilerle birlikte yapıldı.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesince, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, canlı model üzerinde kostüm ve karakter atölyesi düzenlendi.

Güzel Sanatlar Atölyesi'nde düzenlenen etkinlikte, Kutlu Anka'nın Gordion'u isimli tiyatro oyununun ana karakteri olan Midas'ın plastik makyajı öğrencilerle birlikte yapıldı.

Üç boyutlu karakter tasarımının, uygulamalı olarak anlatıldığı etkinliğe ilişkin AA muhabirine konuşan tasarımcı Oya Kadriye Polat, mitolojik karakterlerin yer aldığı Kutlu Anka'nın Gordion'u tiyatro oyununu öğrenciler için sahneleyeceklerini söyledi.

Polat, yapay zeka destekli plastik makyajla sanat, tarih ve mitolojinin bir araya geldiği tiyatro gösterisi için 3 boyutlu plastik karakter tasarladıklarını belirterek, plastik makyajlı karakter tasarımının Türkiye'de çok kısır bir alanda faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Oyunun ana karakteri Midas'ı canlandıran canlı model sanatçı Altan Aykan ise "Bu projeyle bir kere daha hem Gordion'un hem Kral Midas'ın yoluyla Anadolu topraklarının ne kadar büyük bir medeniyete ve pek çok medeniyete beşiklik yaptığını gösterebilmenin fırsatını elde ettik diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kutlu Anka'nın Gordion'u oyunu, 6 Ekim'de prömiyer yapacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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