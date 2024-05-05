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Diyarbakır'da Hristiyanlar Paskalya Bayramı'nı kutladı

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Diyarbakır'da yaşayan Hristiyanlar, Sur ilçesindeki Protestan Kilisesi'nde Paskalya Bayramı'nı kutladı. Kilisede gerçekleştirilen ayinde ilahiler seslendirildi ve çocuklar tiyatro gösterisi sundu. Kilise cemaati Paskalya yumurtası ve çöreklerle kutlama yaptı.

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR)- Diyarbakır'da yaşayan Hristiyanlar, Paskalya Bayramı'nı Sur ilçesindeki Protestan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinle kutladı.

Kilisenin Pastor Yardımcısı Ömer Baysal'ın İncil'den Kürtçe ve Türkçe mattalar okuduğu kutlamada ilahiler seslendirildi, çocuklar tiyatro gösterisi sundu. "Esenlik sizinle olsun" ilahisiyle son bulan ayinde, kilise cemaati Paskalya yumurtası ve çöreklerle kutlama yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Diyarbakır Paskalya Sur Kültür Yaşam Güncel Haberler

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