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Sinop'un Türkeli ilçesinde tiyatro oyunu sahnelendi

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Türkeli Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, 'Evlere Şenlik' adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Oyun sonunda oyunculara çiçek takdim edildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde tiyatro oyunu sahnelendi.

Türkeli Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü tarafından merkezin çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, "Evlere Şenlik" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluşturuldu.

İzleyenlerenlerin beğenisini toplayan oyun sonunda görev alan oyunculara çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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