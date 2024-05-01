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1 Mayıs Sakarya'da yürüyüş, konser ve tiyatroyla kutlandı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Sakarya'da gerçekleşen yürüyüş, konser ve tiyatro ile kutlandı. Sakarya Caddesi Salko Camii önünde toplanan işçiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, sloganlar eşliğinde yürüdü. Miting alanında tiyatro gösterimi yapıldı ve konser verildi.

1 Mayıs Sakarya'da yürüyüş, konser ve tiyatroyla kutlandı

SAKARYA - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Sakarya'da gerçekleşen yürüyüş, konser ve tiyatro ile kutlandı.

Tüm yurtta kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Sakarya'da coşkuyla kutlandı. Sakarya Caddesi Salko Camii önünde toplaşan işçiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, Gar Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Vatandaşlar alana polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasından geçtikten sonra girdi. Oluşturulan miting alanında 1 Mayıs'a dair mesajlar verilirken lise öğrencileri tarafından tiyatro gösterimi yapıldı. Miting, Eğitim-Sen de görevli kişiler tarafından verilen konser ve halay çekilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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