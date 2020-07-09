Korona virüsü yenen iki kardeşten zeybekli kutlama
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Korona virüsü yenen iki kardeşten zeybekli kutlama

Korona virüsü yenen iki kardeşten zeybekli kutlama Korona virüsü yenen aile Denizli İl Sağlık Müdürü ve sağlık ekiplerine teşekkür etti Denizli'de korona virüs (Covid-19) yenen iki kardeş, taburcu olmalarını zeybek oynayarak kutladı.

09.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:11

Korona virüsü yenen iki kardeşten zeybekli kutlama

Korona virüsü yenen aile Denizli İl Sağlık Müdürü ve sağlık ekiplerine teşekkür etti

DENİZLİ - Denizli'de korona virüs (Covid-19) yenen iki kardeş, taburcu olmalarını zeybek oynayarak kutladı. Aile çektiği görüntüyü, Denizli İl Sağlık Müdürü ile paylaşarak sağlık ekiplerine teşekkür ettiler.

Denizli'de yaşayan Güler ailesi, belli bir süre önce evlerinde misafir ettikleri bir yakınında korona virüs çıktı. Bu durum üzerine Denizli Devlet Hastanesi'ne başvuran 5 kişilik aileye test yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan aile, hastanede tedavi altına alındı. Tedavinin ardından Güler ailesi sağlığına kavuştu. Bugün taburcu edilen ailenin en küçük iki üyesi Himmet Eren Güler ve Doğuhan Güler büyük sevinç yaşadı. İki kardeş taburcu olmalarını zeybek oynayarak kutladı. Çektikleri videoyu Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ile paylaşan Güler ailesi, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

"Kurallara uymadığımızda her şey için çok geç olabilir"

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk, "Evlerinde misafir ettikleri bir yakınlarının Covid tanısı almasından sonra önce anneleri sonra babaları ve 3 kardeşleri ile birlikte pozitif gelen Denizli Devlet Hastanemizde tedavi gören 5 kişilik ailemiz çok şükür ki sağlıklarına kavuştular. Bana teşekkür etmek için taburcu haberini alınca bu videoyu göndermişler. İzinleri ile yayınlıyorum. Covid ile mücadelede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes bu güzel aile gibi şanslı olmayabilir. Lütfen unutmayalım, normal, eski normal değil, mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymadığımızda her şey için çok geç olabilir. Kaybettiğimiz her can biz sağlık çalışanlarını derinden yaralıyor" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Korona virüsü yenen iki kardeşten zeybekli kutlama

Kaynak: İHA

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