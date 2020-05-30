Konakalmaz Şelalesi, baharla coştu
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Konakalmaz Şelalesi, baharla coştu

Elazığ'da kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Konakalmaz Şelalesi baharla birlikte coşkulu bir şekilde akmaya başlayarak görsel şölen sundu.

Konakalmaz Şelalesi, baharla coştu
30.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:51

Elazığ'da kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Konakalmaz Şelalesi baharla birlikte coşkulu bir şekilde akmaya başlayarak görsel şölen sundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bahar mevsimiyle doğa canlandı, kar sularının erimesiyle birlikte küçüklü büyüklü bir çok yer de şelale de coşkulu olarak akmaya başladı. Elazığ'da bir çok kişinin haberinin bile olmadığı merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Konakalmaz köyünde bulunan şelale de ilkbaharla birlikte coştu. Korona virüs salgını öncesinde yöre sakinleri tarafından ara ara piknik ve balık tutma alanı olarak kullanılan şelaleye artık kimsenin gitmemesi dikkat çekti.Metrelerce yükseklikten dökülmesiyle görsel şölen sunan şelalenin yaklaşık 2 ay süreyle coşkulu aktığı belirtildi.Üst tarafından tren hattı da geçen şelale, Keban Baraj Gölü'nün havzasını oluşturan Murat Nehri'ne akıyor.

Salgın sonrası, şelalenin ziyaretçilerini tekrar ağırlaması bekleniyor.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Hamdin Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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