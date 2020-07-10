Karabük'te Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu toplantısı Karabük'te, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu toplantısı emekli Vali Kemal Önal başkanlığında yapıldı.

Karabük'te, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu toplantısı emekli Vali Kemal Önal başkanlığında yapıldı.

Baklabostan Tabiat Parkı Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve kurum amirleri de katıldı.

Toplantı sonunda heyet, Karabük'teki turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi ve dört mevsim sürdürülebilir turizm noktalarının tespiti amacıyla Baklabostan Tabiat Parkı'na yapılması planlanan günübirlik kullanım alanı, kır lokantası, kır evleri kamp alanı, çadırlı kamp alanı, tur güzergahları ve doğa eğitim merkezinin yapılacağı alanlar ile manzara seyir terası ve Baklabostan Şelalesinde de incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA