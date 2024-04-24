Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üniversite Mahallesi'nde yaptıkları operasyonda 1 şahsın aracında ve üzerinde yaptıkları aramada 1,8 gram Metamfetamin, 3,2 gram sentetik Bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet zoraki 925 markta tabanca, tabancaya ait boş şarjör ile 36 adet fişek ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı. - KARABÜK