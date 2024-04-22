Karabük'te 2 Katlı Müstakil Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
Karabük'ün Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fevzi Çakmak Mahallesi Kavaklıdere Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.
İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.