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Karabük'te heyelan nedeniyle 4 ev boşaltıldı

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Karabük'te meydana gelen heyelan sonrası 4 ev boşaltıldı. Olay Atatürk Mahallesi Sorgun Sokak'ta meydana geldi. Yumuşayan toprağın kayması sonucu istinat duvarının bir bölümü çöktü. Kopan parçalar alt tarafta bulunan kimsenin bulunmadığı tek katlı evin çatısına zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde 2'si 2 katlı olmak üzere 4 evin boşaltılmasına karar verildi. Polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Karabük'te heyelan nedeniyle 4 ev boşaltıldı

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen heyelan sonrası 4 ev boşaltıldı.

Olay Atatürk Mahallesi Sorgun Sokak'ta meydana geldi. Yumuşayan toprağın kayması sonucu istinat duvarının bir bölümü çöktü. Kopan parçalar alt tarafta bulunan kimsenin bulunmadığı tek katlı evin çatısına zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde 2'si 2 katlı olmak üzere 4 evin boşaltılmasına karar verildi. Polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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