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Karabük'te asker eğlencesinde silahlarla havaya ateş açıldı

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Karabük'ün Soğanlı köyünde askere gidecek genç için düzenlenen eğlencede 5 kişi, silahlarla havaya ateş açtı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük'te asker eğlencesinde 5 kişi silahlarla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Soğanlı köyü Pazaryeri Mahallesi'nde askere gidecek genç için eğlence düzenlendi. Programda 5 kişi, çevredekilerin hayatını hiçe sayarak silahlarla havaya ateş etti. Otomatik silahın da kullanıldığı tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Karabük Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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