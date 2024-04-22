Karabük'te asker eğlencesinde silahlarla havaya ateş açıldı

Karabük'te asker eğlencesinde 5 kişi silahlarla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Soğanlı köyü Pazaryeri Mahallesi'nde askere gidecek genç için eğlence düzenlendi. Programda 5 kişi, çevredekilerin hayatını hiçe sayarak silahlarla havaya ateş etti. Otomatik silahın da kullanıldığı tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - KARABÜK