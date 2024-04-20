Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Karabük'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İlk kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ikinci kazada traktör sürücüsü yaralandı.
Karabük'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
M.Ö. (65) idaresindeki 78 SF 018 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolunun Burunsuz köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Safranbolu ilçesindeki kazada ise A.G. idaresindeki 78 SA 064 plakalı traktör, önce Hacıhalil Mahallesi Asmazlar Caddesi Kalealtı İlkokulu önünde park halindeki 33 RT 140 plakalı otomobile, ardından yol kenarındaki duvara çarptı.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü A.G. Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.