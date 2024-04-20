Karabük'te bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı

Karabük'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay 100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde'de meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bıçaklı kavgada isimleri öğrenilemeyen 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Medikar Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kavgada kullanıldığı düşünülen bıçak ve sopaya el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK