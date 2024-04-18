Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucuya karşı amansız çalışmalarını sürdürüyor. R.E. isimli şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 3.98 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve 2 adet cam aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İkinci operasyonda uyuşturucu ile yakalanan E.K. de işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan il merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ile 12 fişek ele geçirildi. - KARABÜK