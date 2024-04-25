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Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, metamfetamin, sentetik ecza hap, kenevir bitkisi tohumu, çakmak gazı, uyuşturucu kullanma aparatı ve nakit para ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barış Mahallesi'nde yaptıkları operasyonda, 2 şahsın ikametinde yaptıkları aramada 14 gram satışa hazır metamfetamin, 70 adet sentetik ecza hap, 3 adet kenevir bitkisi tohumu, 2 adet çakmak gazı, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 17 bin 500 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirdi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Safranbolu Kenevir Karabük Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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