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Safranbolu'da Turizm Haftası Programı Gerçekleştirildi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen programda konuşmalar yapıldı, halk oyunları gösterisi sunuldu ve resim sergisi gezildi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Turizm Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Karabük Valiliği tarafından Tarihi Çarşı'daki Cinci Han'da düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Mustafa Yavuz, turizmin önemine değindi.

Turizm Haftası'nın, farklı destinasyonlara sahip Karabük ve Türkiye'ye başarı getirmesi temennisinde bulunan Yavuz, "Safranbolu, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alarak bir açık hava müzesi niteliği taşıyor." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da Safranbolu'nun Türkiye'nin marka değeri olduğunu kaydetti.

Safranbolu'nun, insanlığın ortak mirası olduğunu vurgulayan Keskinkılıç, "Bu da bize iki kat sorumluluk yüklüyor. Hem kendi turizm markamızı koruyacağız hem de ortak mirası ayakta tutacağız." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin de kentteki turizm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Daha sonra Safranbolu Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı resim sergisi gezildi.

Etkinlikler, lokum ve zerde kazanının kaynatılmasıyla sona erdi.

Programa, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, turizmciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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