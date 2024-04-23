23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri Düzenlendi

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclis'in açılışının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünce Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Adapazarı ilçesindeki Osmanbey İlkokulu'nda program yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, 104 yıl önce açılan TBMM'nin, vatanın işgal edildiği bir dönemde milletin ve devletin hürriyet mücadelesinin merkezi olarak işgale karşı güçlü bir irade oluşturduğunu söyledi.

Bakırtaş, çocukların ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için günü geldiğinde azim ve kararlılıkla sorumluluklarını yerine getireceğini ve milli birlik, beraberlik ve kardeşlik şuuruyla Türkiye Yüzyılı'nı yaşayacağını ve daha da ileriye taşıyacağını belirterek, "Çocuklarımızın en iyi şartlar altında en kaliteli eğitimi almaları ilk amacımız; sağlıklı, başarılı, huzurlu ve mutlu olmaları da önceliğimiz ve temennimizdir." dedi.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu, çocuklar aileleriyle geleneksel oyunlar oynadı.

Programa, Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, davetliler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Kocaeli

Kocaeli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, günün anlam ve önemine ilişkin konuştu.

Programda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Daha sonra öğrenciler halk oyunları ve jimnastik gösterileri sundu.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ormanya'da etkinlikler düzenlendi.

"Bi Dünya Eğlence Ormanya'da" etkinlikleri kapsamında, doğal lezzetler, deneyim ve sanal gerçekliği içeren 35 atölye ile 5 doğada yaşam atölyesi kuruldu.

Ayrıca etkinlikler kapsamında Ormanya'da, AFAD, AKUT, Kızılay görevlileri afet konusunda bilgilendirme yaptı.

Bartın

Bartın'da düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Öğrencilerin 23 Nisan ile ilgili şiirler okuduğu tören, çeşitli okulların halk oyunları ve sportif gösterilerinin ardından son buldu.

Törene, Vali Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın'ın çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ardından Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip uçaklar, gösteri uçuşu yaptı.

Kent semalarında süzülen uçakların geçişini meydanda toplanan vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Kutlamalar kapsamında bando geçişi de yapıldı.

Kutlamalar, Bahçeşehir Spor Salonu'ndaki etkinliklerle devam etti.

Karabük

Karabük'teki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Daha sonra program Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda devam etti.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çeşitli yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Akbaş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu tören, sportif gösterilerin ardından son buldu.

Törene, Vali Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Bolu

Bolu'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde Anıt Park'ta tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende, öğrenciler halk oyunu gösterileri sundu.

Kutlamalar, daha sonra Karaçayır Spor Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Daha sonra Vali Erkan Kılıç tarafından şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu programa, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çelik, daire müdürleri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Dilaver İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ilgın Irmak İnce, makamı temsilen valilik koltuğuna oturdu. Programda, resim sergisi gezildi.

Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'ndaki programda ise Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Belediye Başkanı Tahsin Erdem, öğrencileri ve vatandaşları selamladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Şiir okunan ve halk oyunu gösterileri yapılan programda, öğrenci korosu konser verdi, tekvando ve step performansı sergilendi.

Öte yandan gösteriler sırasında Zonguldak İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Bilge Işıl Örenli'nin kendi halinde dans gösterilerine eşlik etmesi beğeni topladı.

Anne Gülay Örenli, gazetecilere, kızının vatan sevgisiyle içinden gelenleri yaptığını, bundan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.