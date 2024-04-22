Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangında mahalleli sokağa döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Kavaklıdere Caddesi üzerinde Gültekin Eren'e ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlatırken, yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK