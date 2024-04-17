Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Festivali düzenliyor

Karabük Üniversitesince sağlık alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek amacıyla düzenlenecek Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest), Türkiye'deki birçok paydaşın katılımıyla 6-7 Kasım'da yapılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlıkfest'in ele alındığı koordinasyon toplantısında konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sağlık alanında yeni yaklaşımlar ortaya konması vizyonu doğrultusunda ilgili birçok paydaşı ortak zeminde buluşturacak festivale ev sahipliği yapmaktan ötürü heyecanlı olduklarını belirtti.

Sağlıkfest'in sadece akademisyenlerin, profesyonellerin ve öğrencilerin bir araya gelmesini sağlamakla kalmayacağını aynı zamanda sağlık alanına dair yenilikçi yaklaşımlar geliştireceğini, mevcut yapıyı geliştiren yenilikçi model tasarımlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunacağını anlatan Kırışık, "Sağlıkfest, sektördeki son gelişmeleri takip etmek, deneyimleri paylaşmak ve geleceğin sağlık profesyonellerini buluşturmak için önemli fırsat sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kırışık, Sağlıkfest'in yarışma ve festival olmak üzere 2 boyutta düzenleneceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Mesleki, kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif içerikli alan etkinlikleri düzenlenecek. Atölye çalışmaları, tiyatro, müzik ve şiir dinletisi, konser, kültürel etkinlikler, spor turnuvaları; kurumsal paydaşların tanıtım, stant ve sergi uygulamaları; imza, söyleşi ve canlı yayın şeklinde çok sayıda etkinlik planlıyoruz. Katılımcılar, sağlık alanında önemli çalışmalar yapan akademisyenlerden, fikir ve kanaat önderlerinden edinecekleri bilgi ve deneyimlerle sağlık konularında bilgi sahibi olacak."

Model tasarım yarışmalarıyla gençleri, Türkiye'nin ve dünyanın sağlık alanındaki sorunlarına çözüm üretmeye teşvik edeceklerini aktaran Kırışık, "Sağlıkfest, yarışma boyutunda sağlık alanındaki bulguları, araştırmaları ve gelişmeleri paylaşma imkanı sunuyor, Türkiye Yüzyılı'nda emin adımlarla ilerlememize zemin hazırlamayı amaçlıyoruz. Bu anlamda, gençlerimiz sağlık alanına dair sorunlara çözüm üretecek, tasarladıkları sosyal modelleri proje haline getirerek yarışmalarımıza başvurabilecek." ifadesini kullandı.

Kırışık, yarışma başvuru süreçleriyle ilgili bilgileri kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.