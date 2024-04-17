Safranbolu'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
H.Y. idaresindeki 34 SE 5313 plakalı otomobil, Barış Mahallesi Terminal Sokak'ta E.H. yönetimindeki 78 AAC 750 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 78 AAC 750 plakalı otomobildeki yolcu F.H. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı yolcu, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.