Üye Girişi
Haberler

Eskipazar Sarı Traverteni Coğrafi İşaret Almak İçin Çalışmalara Başlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Eskipazar Sarı Traverteni'nin coğrafi işaret alması için çalışma başlattı. KTSO Başkanı Fatih Çapraz, sarı travertenin tarihi eserlerde kullanılan bir kaya türü olduğunu belirterek, coğrafi işaret tescili için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Eskipazar Sarı Traverteni'nin coğrafi işaret alması için çalışma başlattı.

KTSO'dan yapılan açıklamaya göre, ilçedeki taş ocağında incelemelerde bulunan KTSO Başkanı Fatih Çapraz, KTSO Genel Sekreteri Cem Biçen ve coğrafi işaret danışmanı Huriye Özener, sarı traverten taş ocağının sahibi Ayhan Bayhan'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çapraz, eski devirlerden bugüne kadar birçok medeniyet tarafından yapıtaşı olarak kullanılmış birçok tarihi eserlerde bulunan travertenin, işlenilmesi kolay bir kaya türü olduğunu belirtti.

Çapraz, travertenin coğrafi işaret tescili alması için çalışmalara başladıklarını aktararak, Anıtkabir'in inşaatında kaplama taşı olarak kullanılan en yoğun kaya türünün Eskipazar Sarı Traverteni olduğunu kaydetti.

Eskipazar taş ocaklarından getirilen sarı travertenlerin, Aslanlı Yol kenarındaki duvarlarda, Şeref Holü'ne çıkan merdivenlerin sağında ve solundaki zafer kabartmalarında, bütün şeref holü dış duvarları ile tören meydanını çevreleyen kolonlarda kullanıldığını anlatan Çapraz, şunları kaydetti:

"III. TBMM'de E Blok (Başkanlık) dışındaki tüm bloklar Eskipazar Sarı Travertenleri ile kaplanmıştır. Eskipazar Sarı Traverten rezervinin fazla olması sebebiyle sarı traverten işletmeciliği açısından yıllar boyu önemli bir yere sahip olmuştur. Böylesi önemli olan ürünün coğrafi işaret olarak tescilinin ülkemizde sağlanması gerekliliği hasıl olmuştur."

Kaynak: AA / Güncel

Ticaret Ve Sanayi Odası Eskipazar Karabük Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

23 Nisan sözleri! En anlamlı 23 Nisan sözleri! 23 Nisan Çocuk Bayramı ile ilgili mesajlar! 23 Nisan mesajları! 23 Nisan Mesajları, Sözleri ve Şiirleri 2024 23 NİSAN ŞİİRLERİ: En güzel, uzun, duygusal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri! 23 Nisan şiir ve sözleri! Sivasspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Sivasspor - FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! 23 NİSAN ŞİİRLERİ VE RESİMLİ MESAJLARI: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri neler? 23 Nisan kısa ve anlamlı şiirler! ?? 23 Nisan Şiirleri! 23 Nisan ile ilgili şiirler nelerdir? 1, 2 ,3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri! En güzel kısa ve uzun 23 Nisan şiirler! Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI izle! 22 Nisan Sivas FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sivasspor Fenerbahçe maçı ilk 11! Sivas FB maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i Kudüs Fatihi Selahaddin 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kudüs Fatihi Selahaddin yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 22-23 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 22-23 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title