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Safranbolu'da kimlik kontrolünde yakalanan şahıs hakkında 28 yıl 49 gün hapis cezası

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kimlik kontrolünde polislere kendisini başka biri olarak tanıtan şahıs hakkında 19 suçtan 28 yıl 49 gün hapis cezası nedeniyle yakalama kararı olduğu belirlendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kimlik kontrolünde polislere kendisini başka biri olarak tanıtan şahıs hakkında 19 suçtan 28 yıl 49 gün hapis cezası nedeniyle yakalama kararı olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Paşa Pınarı Caddesi üzerinde yapılan uygulamada kimlik kontrolü ve GBT sorgulaması esnasında üzerinde kimlik olmayan bir şahıs kendisini M.Y. olarak tanıttı. Şahsın durumundan şüphelenen ekipler, yapılan sistemsel sorgulama ve detaylı araştırma neticesinde kendisini M.Y. olarak tanıtan şahsın 12 ayrı şantaj, 2 ayrı kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, 2 ayrı sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, birer adet cinsel taciz, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve hakaret olmak üzere 19 ayrı suçtan toplamda 28 yıl 49 günlük hapis cezası nedeniyle yakalama kararı olan S.Y. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Safranbolu Karabük Güvenlik Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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