Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.

İl merkezinde şüpheli O.E'nin üst aramasında 70 sentetik ecza ele geçirildi.

Ankara yolu bölge trafik önü uygulama noktasında durdurulan Ö.K'nin üzerinde yapılan aramada ise bir miktar marihuana bulundu.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.