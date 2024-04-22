Safranbolu'da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada, araç kontrolden çıkarak bariyere ve ağaçlara çarparak devrildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Z.M.O. idaresindeki 35 JZE 23 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolu Kireçkuyusu mevkisinde kontrolden çıkarak önce bariyere ardından yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.