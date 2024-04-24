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Oturarak Voleybol 1. Lig müsabakaları Karabük'te sona erdi

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Karabük'te Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi müsabakaları sona erdi. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 2 grupta oynanan müsabakalara, 12 takımdan yaklaşık 200 sporcu, yönetici ve teknik heyet katıldı. Grup mücadelelerinin ardından takımlar mayıs ayında yapılacak finallerde mücadele verecek. Final etabı sonunda iki takım Oturarak Voleybol Süper Ligi'ne yükselecek.

- Oturarak Voleybol 1. Lig müsabakaları Karabük'te sona erdi

KARABÜK - Karabük'te Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi müsabakaları sona erdi.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 2 grupta oynanan müsabakalara, 12 takımdan yaklaşık 200 sporcu, yönetici ve teknik heyet katıldı. Maçların ardından A Grubu'nda Osmaniye Gençlik B Grubu'nda ise Bolu Gerede Spor Kulübü grubunu lider tamamladı. Grup mücadelelerinin ardından takımlar mayıs ayında yapılacak finallerde mücadele verecek. Final etabı sonunda iki takım Oturarak Voleybol Süper Ligi'ne yükselecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Oturarak Voleybol Koordinatörü Onur Hoşnut Karabük'te çok güzel bir organizasyonu daha geride bıraktıklarını söyledi. Katılımcı sayısı olarak ise Hoşnut, "6 takımdan iki grup halinde 12 takım tek devreli lig usulüne göre oynandı. Her takımın 14 sporcu hakkı olsa da her takımda o kadar oyuncu bulunmadığı için ortalama 10 oyuncu ile geldiler diyebiliriz" dedi.

Oturarak Voleybol branşının yaklaşık bir yıl önce Türkiye Voleybol Federasyonu bünyesine dahil olduktan sonra bu turnuvanın önemli olduğunu belirten Hoşnut, "Bu süreçte evrak işlemleri, takım hazırlıkları ve organizasyon süreci ile birlikte ilk düdüğü Karabük'te çalmak nasip oldu. Bu durumdan da çok umutluyuz. Türkiye Voleybol Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da ilgisi ve desteği oldukça büyük. Bundan sonra çıtanın yükseleceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hoşnut, başta Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven olmak üzere Karabük'teki organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletirken birkaç hafta sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları için tekrar Karabük'e geleceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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