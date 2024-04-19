Üye Girişi
Haberler

Safranbolu'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Safranbolu Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

Safranbolu Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki elektrik trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden görevliler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Safranbolu İtfaiye Karabük Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title