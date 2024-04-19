Safranbolu'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Safranbolu Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.
Safranbolu Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki elektrik trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden görevliler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.