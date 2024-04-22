Oturarak Voleybol 1. Ligi Müsabakaları Karabük'te Başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi müsabakaları başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 14 takımdan yaklaşık 200 sporcu, yönetici ve teknik heyet katıldı. Grup mücadeleleri 24 Nisan'da sona erecek. Oynanacak maçların ardından gruplarda ilk iki sıraya girecek 6 takım ile üçüncü olan en iyi 2 takımdan oluşacak 8 kulüp, mayıs ayında gerçekleşecek finallerde boy gösterecek. - KARABÜK