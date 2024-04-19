Üye Girişi
Haberler

Safranbolu Hastanesi Bahçesinde Trafoda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Hastanenin elektriği tedbir amacıyla bir süre kesildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay Safranbolu Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Bahçede bulunan trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden görevliler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Tedbir amacıyla hastanenin elektriği bir süre kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Safranbolu Karabük Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

19 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 19 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 19 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 19 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 19 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Fenerbahçe turu geçti mi, maç uzadı mı, penaltılara mı gitti? Fenerbahçe Olympiakos maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Olympiakos maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Olympiakos maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Olympiakos maçı kaç kaç, canlı maç skoru! UEFA ülke puanı sıralaması! (GÜNCEL) 19 Nisan Türkiye güncel ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Lille elendi mi? Aston Villa-Lille UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı sona erdi 18-19 Nisan GÜNCEL Akaryakıt Fiyatları! Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 18-19 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? OLY hangi takım? OLY açılımı ne? Fenerbahçe Olympiakos maçını şifresiz veren kanallar! Fenerbahçe Olympiakos maçını hangi kanal veriyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title