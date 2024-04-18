Karabük'te Hububat Ekimi Gerçekleştirildi

Karabük'te 195 bin dekar alana hububat ekimi gerçekleştirildi.

Hububat, baklagil ve yem bitkileri üretiminin ağırlıklı olduğu kentte, Araç, Soğanlı ve Eskipazar çayları boyunca oluşan vadi tabanlarında sebze tarımı da yapılıyor.

Yaklaşık 370 bin dekar alanda tarım yapılan Karabük'te, 2023-2024 yılı üretim sezonunda 195 bin dekar alana hububat, 65 bin dekar alanda ise yem bitkisi ekildi.

10 bin dekar alana silajlık mısır ekilen ilde, Cemal Ovası'nda da yaklaşık 500 dekar alanda çeltik ekimi yapılıyor.