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Karabük'te 2 yaşındaki çocuk yüksekten düştü

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Karabük'te oyun oynarken dengesini kaybeden 2 yaşındaki çocuk, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu iyi.

Karabük'te yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Yeşil Mahalle Yeşil Sokak'ta meydana geldi. Ömer Ali A. (2) isimli çocuk oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten bir apartmanın istinat duvarı ile toprak zemin arasına düştü. Çocuğun düştüğünü gören yakınları durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Düştüğü yerden kurtarılan çocuk ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük Çocuk Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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